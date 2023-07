La comédie américano-britannique « Barbie » sort dans les salles de cinéma en Tunisie à partir du 19 juillet. Le film met à l’affiche Margot Robbie et Ryan Gosling.

Après plusieurs séries et films d’animation, la première production cinématographique en prise de vue réelle autour de l’univers de la poupée Barbie sort le mois prochain dans de nombreux pays dont la Tunisie.

Le film est réalisé par Greta Gerwig et interprété par Margot Robbie et Ryan Gosling. Nous sommes dans le monde parfait de Barbieland, une Barbie commence à se poser des questions sur la vraie vie, ce qui la rend plus humaine. Elle décide donc de partir pour le monde réel, accompagné par un ken fou amoureux d’elle, afin de découvrir la vérité sur l’univers.

F.B