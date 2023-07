Moknine : Une grand-mère arrêtée pour avoir tué, en 2016, son petit-fils de 13 jours !

Une plainte pour violence familiale a permis d’élucider un crime qui a coûté la vie à un bébé de 13 jours en 2016 à Menzel Fersi à Moknine : La grand-mère a été arrêtée et placée en détention 7 ans après le meurtre !

C’est ce qu’a indiqué Darid Ben Jha porte-parole du tribunal de Monastir, dans une déclaration à Jawhara FM, en précisant que dame âgée s’est récemment rendue à la police pour porter plainte contre son fils pour violences.

Les interrogatoires et les investigations menés ont révélé que la plaignante avait tué, en 2016, son petit-fils conçu dans le cadre d’une relation hors mariage et dont la maman est morte en avril dernier… on avait alors parlé de suicide la concernant.

Selon les éléments de l’enquête la grand-mère s’est débarrassé de son petit-fils en l’étouffant avec un oreiller et les parents ont prétendu une mort accidentelle, ajoute la même source…

Une enquête pour meurtre a alors été ouverte cette semaine et la grand-mère qui est passée aux aveux, a été placée en détention sur ordre du ministère public, qui a également ordonné l’ouverture d’une enquête sur la mort suspecte de la maman du bébé, la piste du suicide étant désormais remise en cause…

Y. N.