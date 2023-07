Sfax : nouveaux affrontements entre habitants et migrants subsahariens (Vidéo)

Dans la nuit du dimanche 2 juillet 2023, le quartier d’Errabdh à Sfax a été le théâtre d’affrontements entre les habitants et un groupe d’étrangers en provenance des pays d’Afrique sub-saharienne. Au cours des affrontements, des individus ont mis le feu dans une maison. Vidéo.

Les unités de la protection civile sont intervenues pour éteindre le feu et secourir les blessés touchés par des jets de pierres et les transférer dans les hôpitaux de la région.

Les unités de sécurité sont également intervenues en recourant au gaz lacrymogène pour séparer les belligérants et évacuer un nombre de subsahariens encerclés chez eux par des assaillants.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des affrontements similaires avaient eu lieu dans la zone d’Al-Haffara, suite à une dispute entre deux jeunes au cours de laquelle un subsaharien a blessé un riverain avec un couteau au niveau de l’épaule. Le blessé a été transporté à l’hôpital.

Vidéo.

Les affrontements de la nuit dernière, qui ont fait plusieurs blessés, se sont poursuivis jusqu’à deux heures du matin. Ils ont ajouté à l’atmosphère de tension qui règne à Sfax depuis un certain temps en raison de la présence massive dans la région de candidats à la migration clandestine vers l’Italie. Les habitants demandent aux autorités d’intervenir pour trouver des solutions rapides aux problèmes posés par cette présence qui commence à poser de graves problèmes de coexistence.

La justice a ouvert des enquêtes pour déterminer les causes et les circonstances de ces affrontements. Et définir les responsabilités dans les violences enregistrées.

I. B.