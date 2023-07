Tunisair partenaire officiel de la 57e édition du Festival international de Carthage

đŸ›« FidĂšle Ă son engagement, Tunisair rĂ©affirme encore une fois la place privilĂ©giĂ©e qu’elle accorde Ă la culture en tant que partenaire officiel de la 57e Ă©dition du Festival international de Carthage.

La cĂ©rĂ©monie de signature de la convention s’est dĂ©roulĂ©e aujourd’hui le 3 juillet 2023 au siĂšge social de la compagnie et a Ă©tĂ© prĂ©sidĂ©e par M. khaled Chelly, PrĂ©sident Directeur GĂ©nĂ©ral de Tunisair et Mme Hend Mokrani, Directrice GĂ©nĂ©rale de l’ENPFMCA Établissement National des Festivals et des Manifestations Culturelles et Artistiques.

Étaient prĂ©sents plusieurs hauts cadres des deux institutions.

Le Festival International de Carthage comporte une sĂ©rie de soirĂ©es artistiques mais offre aussi l’opportunitĂ© de prĂ©senter la meilleure image de la Tunisie dans les domaines Ă©conomique, artistique et culturel.

C’est une occasion propice aux visiteurs pour profiter des richesses historiques, patrimoniales et touristiques en plus des ressources naturelles dont regorge notre pays đŸ‡č🇳

Soyez au rendez-vous đŸŽ€ đŸŽ».

Communiqué