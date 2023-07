Les Rencontres cinématographiques de Bizerte : Programme de la 9e édition

La 9e édition des Rencontres cinématographiques de Bizerte auront lieu du 9 au 11 juillet au Fort espagnol de Bizerte. Des projections de films, des ciné-concerts, des débats et des ateliers sont au programme.

L’Association Bizerte Cinéma qui organise ces Rencontres cinématographiques vient de dévoiler la programmation de la 9e édition qui sera placée sous le thème « Le corps, images et perceptions ».

L’événement démarre le dimanche 9 juillet avec un ciné-concert d’Anis Gharby, suivi de la projection du documentaire tunisien « Ici Salammbô » de Marwen Trabelsi et du film français « En corps » de Cédric Klapisch.

Le programme se poursuit le lundi avec « Saida Manoubia » de Samed Hajji et « Transtyx » de Moncef Zahrouni.

L’ultime journée sera l’occasion de découvrir « Nejma » de Mirvet Medni Kamoun, « Letters from men » de Jarl Karadan et « Girl of the moon » de Hiba Dhaouadi.

Différents ateliers seront proposés tout au long du festival notamment sur la réalisation et la critique cinématographiques.

F.B