Tunisie : Sahbi Atig transféré de la prison à l’hôpital

Zeineb Mraihi a annoncé, ce mardi 4 juillet 2023, que son époux le dirigeant Ennahdha Sahbi Atig a été transporté à l’hôpital après la dégradation de son état de santé.

En grève de la faim depuis 50 jours, Sahbi Atig dénonce son arrestation et sa mise en détention estimant qu’il est victime d’injustice, rappelle son épouse.

Zeineb Mraihi a également rappelé que son époux n’a aucun lien avec l’affaire de détention illégale de devises et de blanchiment d’argent, tout en affirmant que le témoin est même revenu sur ses déclarations.

Elle estime de ce fait que le maintien en détention de Sahbi Atig est injuste et illégal et qu’il s’agit d’une affaire purement politique, et a de ce fait réitéré son appel à la libération de son mari.

«L’état de santé de Sahbi Atig ne cesse de se dégrader…», a-t-elle alerté.

