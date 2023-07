« Barg Ellil » de Béchir Khraïef : Rencontre-lecture avec Samia Kassab-Charfi à l’IFT

L’Institut français de Tunisie (IFT) organise, jeudi 6 juillet 2023 à partir de 18h30, une rencontre-lecture avec Samia Kassab-Charfi, traductrice de la version française de Barg Ellil de Béchir Khraïef, roman paru en 1960 dans sa version originale en arabe.

«63 ans après, la maison d’édition Sud Editions publie la première traduction en français», rappelle l’IFT, en précisant que la traduction en français de Barg Ellil a été soutenue dans le cadre de son programme d’aide à la publication.

Cette rencontre sera précédée d’une lecture d’extraits de Barg Ellil en français et en dialecte tunisien par Zeineb Henchiri et Aymen Mejri et que la modération sera assurée par l’universitaire Hind Soudani, ajoute la même source.

Une séance de vente et de dédicaces est également prévue avec Samia Kassab-Charfi en partenariat avec la librairie Clairefontaine, sachant que l’entrée est libre et gratuite.

« Barg Ellil »

« Barg Ellil » (l’éclair de la nuit) est l’un des romans les plus connus du nouvelliste et romancier tunisien Béchir Khraïef (1917-1983), l’un des fondateurs majeurs du roman tunisien. Une fiction historique située au 16e siècle mais qui tourne en dérision la société tunisienne et ses règles liberticides à travers le personnage d’un esclave noir nommé Barg Ellil.