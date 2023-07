Le cinéma tunisien de plus en plus présent sur Netflix

En plus de leur succès dans les festivals internationaux, beaucoup de films tunisiens ont réussi à se faire de la place sur la plateforme de streaming mondiale Netflix.

Le cinéma tunisien a connu une réelle effervescence ces dix dernières années avec une nouvelle génération de cinéastes qui ont réussi à s’imposer dans les grands festivals internationaux comme Kaouther Ben Hania, Abdelhamid Bouchnak, Mehdi Barsaoui …

Après « La belle et la meute », « Fleur d’Alep », « Dachra », « Un fils », ou encore « Ghodwa », le dernier film de Leyla Bouzid « Une histoire d’amour et de désir » a fait son entrée sur Netflix, le géant du streaming, et pourrait donc attirer de nouveaux publics issus des quatre coins du monde. Car, après les festivals et la sortie en salle, une nouvelle vie s’offre aux films grâce au streaming légal, surtout quand il s’agit d’une plateforme qui compte qui centaines de millions d’abonnés comme Netflix.

F.B