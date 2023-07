Les heurts se poursuivent à Sbeïtla après le décès d’un jeune lors d’une descente policière

Des heurts entre la police et des habitants de Sbeïtla ont éclaté ce mercredi 5 juillet 2023, suite au décès d’Ahmed Souli, un jeune de 24 ans mort par balles, lors d’une descente policière.

Selon les premières informations, la police a effectué une descente dans un local d’activités illégales dans le domaine des paris sportifs et des jeux de hasard,à la cité El Maahed, où des échanges de tirs ont été entendus.

Ahmed Souli qui se trouvait dans les parages a été touché par balles et a succombé à ses blessures, affirment les témoins, qui accusent la police d’avoir tué le jeune de 24 ans.

Des affrontements ont éclaté et se poursuivent cette nuit dans la région, sachant que le père de la victime s’est exprimé dans les médias et a appelé les autorités à identifier l’assassin de son fils et à le condamner fermement.

Notons que pour l’heure, aucune source officielle n’a encore communiqué à propos de ce drame.

