LTDH Sfax : Traiter la migration irrégulière tout en préservant la dignité humaine

Réagissant aux derniers évènements de violences enregistrés à Sfax entre des habitants de la région et des migrants subsahariens, la section Sfax-Sud relevant de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) a appelé l’Etat à élaborer un plan d’action clair pour traiter la migration irrégulière.

L’État doit protéger les frontières conformément aux dispositions des conventions internationales et des conventions des droits de l’Homme afin de résoudre la crise migratoire à Sfax, ajoute la même source en soulignant la nécessité de préserver les droits des habitants ainsi que ceux des migrants subsahariens.

Dans son communiqué la LTDH Sfax-Sud a appelé à la mise en place d’une cellule de crise et la nécessité de trouver des solutions efficaces pour éviter le chaos dans la régions, tout en soulignant l’importance de lutter contre les discours haineux et racistes et l’incitation à la haine, et à la substitution à l’État par des citoyens quant à l’application de la loi.

La cellule de crise devra être composée de représentants régionaux relevant de la sécurité, de la justice, de la santé et des affaires sociales, ainsi que de représentants de la société civile, des organisations professionnelles et du ministère de l’Intérieur, ajoute encore la même source, qui a également appelé les habitants à faire preuve de sagesse et éviter la violence et l’incitation à la haine et toute forme d’atteinte à la dignité humaine.

Y. N.