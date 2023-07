Canicule en Tunisie : Des températures nocturnes atteignant 39°C !

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, ce samedi 8 juillet 2023, que les températures seront en hausse, également cette nuit, atteignant… 39°C par endroits.

Dans un bulletin météo, l’INM précise que les températures varieront, cette nuit entre 28 et 33°C au nord, près des côtes et sur les hauteurs, et entre 34 et 39°C dans le reste des régions.

La même source ajoute que des vents souffleront près des côtes du nord du pays et que la mer sera agitée, cette nuit.

Y. N.