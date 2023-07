Les produits tunisiens absents au marché de Rungis à Paris   

Dans ce post Facebook posté à la suite d’une récente visite effectuée au marché de gros de Rungis, à Paris, l’auteur rappelle aux opérateurs et aux autorités en Tunisie ce qui leur reste à faire pour simplement faire exister leurs produits dans de pareils plateformes commerciales internationales.

Par Faouzi Ben Abderrahman *

L’occasion de faire un tour au marché international de gros de Rungis à Paris.

Une ville dans la ville, une organisation impeccable, un aménagement agréable, des espaces de restauration et de détente, qui rendent la visite un moment de plaisir.

Les produits exposés viennent des quatre coins de la terre, bien présentés dans un festival de couleurs.

Les produits tunisiens sont presque totalement absents. Il est vrai que nous n’avons pas la quantité pour nous imposer malgré la notoriété de certains de nos produits.

Mais le plus grave est de plus en plus la mauvaise réputation de certains de nos exportateurs à propos du professionnalisme de leur prestations et qui tient à deux facteurs importants : la qualité intrinsèque de l’opérateur (respect des engagements, qualité, crédibilité, délais, mentalité…) ainsi que la déficience dramatique de la chaîne logistique (offres, politiques publiques, bureaucratie, structures d’appui nombreuses et sans efficacité réelle…).

Les solutions ? Elles existent bien sûr mais il va falloir déjà convaincre les Tunisiens qu’ils doivent travailler ensemble, que le marketing est une science, que le branding est vital, que la planification est un savoir-faire et qu’ils ne peuvent pas être bons partout surtout pour acquérir des marchés et les garder.

Et il va falloir convaincre nos autorités publiques et essentiellement notre administration qui vit hors du temps et de l’espace qu’ils doivent regarder ce qui se fait chez nos concurrents et partenaires et reconnaître qu’ils ont perdu toute compétence. Ce n’est pas une question d’argent mais bel et bien de mentalités.

* Ancien ministre de la Formation et de l’Emploi.