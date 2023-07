‘‘Suoni del Vesuvio’’ : Dhafer Youssef sur un volcan

Le compositeur et chanteur tunisien Dhafer Youssef, protagoniste du désormais traditionnel concert estival de Pomigliano Jazz sur le cratère du Vésuve, qui aura lieu cette année le dimanche 23 juillet 2023.

Le joueur de oud (luth) le plus créatif de la scène contemporaine se produira à partir du coucher du soleil au bord du cratère du Gran Cono et partagera la scène, installée à 1200 mètres d’altitude, sur le sommet du volcan le plus célèbre du monde, le guitariste norvégien Eivind Aarset.

Ensemble, les deux musiciens créeront un projet original commandé par le festival dirigé par Onofrio Piccolo, au titre évocateur : Suoni del Vesuvio. Une performance unique et irremplaçable, dans un lieu au charme mythique, qui verra la participation de Luca Aquino à la trompette, en tant qu’invité spécial.

Né en 1967 à Téboulba en Tunisie, Dhafer Youssef est à la pointe d’un mouvement de musique contemporaine qui fait le pont entre les influences orientales et occidentales. En 25 ans de carrière, il a sorti dix albums dont le dernier en date, ‘‘Street Of Minarets’’ en cette année 2023, voit défiler de grands invités tels que Herbie Hancock, Marcus Miller et Dave Holland, qui mettent en valeur le talent musical du Tunisien et sa capacité à transcender les genres, entre jazz, électronique, musiques du monde et fusion, sans renier ses origines et la tradition soufie.

Le travail de Dhafer Youssef, acclamé par la critique, lui a valu le prix BBC 2006 et le prix Edison 2017, ainsi qu’une place au Concert mondial des étoiles des Nations Unies 2015 pour l’éducation, la science et la culture.

Également très apprécié dans le domaine cinématographique, il a travaillé sur les bandes sonores des films de Ridley Scott (Exodus : Gods and Kings), James Horner (The Amazing Spider-Man, Black Gold) et Dave McKean (Luna).

Pour cette performance inédite sur le Vésuve lors de la 28e édition du Festival Pomigliano Jazz, Dhafer Youssef dialoguera avec Eivind Aarset, un guitariste norvégien déjà à ses côtés dans divers projets. Innovateur authentique, Aarset est l’une des figures de proue de l’univers musical composite scandinave. Un musicien éclectique qui oscille avec une extrême facilité entre jazz, post rock et avant-garde.

Pour compléter la formation, il y aura la trompette de Luca Aquino, l’un des musiciens de jazz italiens les plus appréciés sur la scène internationale.

L’événement au Vésuve est une expérience unique et le concert en représente la partie centrale avec un rendez-vous à 16h30 sur la place à 1 000 m d’Ercolano, où se trouvent des points de ravitaillement et d’où l’on peut monter accompagné de guides volcanologiques, le long d’une série de virages en épingle à cheveux extraordinairement panoramiques qui mènent au bord du cratère.

Une fois au sommet, les gens peuvent assister au concert assis sur des coussins au sol

Traduit de l’italien.

D’après Ansamed.