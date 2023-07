Tunisie – Festival Regards de Femmes : Le rendez-vous du cinéma féminin se renouvelle

La 5e édition du Festival international de Films de Femmes « Regards de femmes » aura lieu du 23 au 27 septembre 2023 à Hammamet. Un appel à candidature est d’ores et déjà lancé.

Après le succès de ses précédentes éditions, le Festival Regards de Femmes sera de retour à la rentrée pour mettre la lumière sur la création cinématographique féminine. L’événement est organisé par la Fédération tunisienne des Ciné-clubs (FTCC) et propose à chaque nouveau rendez-vous des projections, des débats, des rencontres et des ateliers.

L’appel à participation aux différentes sections du programme sont ouvertes pour la compétition officielle des courts-métrages et la sélection officielle hors compétition : courts, moyens et longs métrages.

F.B