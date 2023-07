L’aide humanitaire aux migrants déportés confiée au Croissant rouge tunisien  

Mustapha Abdelkebir, président de l’Observatoire tunisien des droits de l’homme (OTDH), a confirmé l’arrivée du président du Croissant rouge tunisien (CRT), Abdellatif Chabou, ce matin, dimanche 9 juillet 2023, à Ben Guerdane (Medenine), ville frontalière avec la Libye.

Dans une déclaration à Mosaïque FM, Abdelkebir a ajouté que, dès son arrivée, Chabou a rejoint, accompagné d’un groupe de bénévoles, une zone frontalière avec la Libye où sont bloqués, depuis quelques jours, des migrants illégaux subsahariens.

Selon certaines sources, ces migrants avaient été déportés de Sfax, où des affrontements les ont opposés, cette semaine, aux habitants de la ville.

Rappelons qu’Abdellatif Chabou avait été reçu, hier, par le président de la république Kaïs Saïed et la rencontre avait porté sur le rôle du CRT dans l’aide aux migrants se trouvant encore sur le territoire tunisien et notamment ceux bloqués aux frontières avec les pays voisins, et ce en coopération avec les autorités concernées, selon un communiqué de la présidence e la république publié hier.

«Une délégation va rejoindre la zone où se trouvent les migrants déportés afin qu’ils ne restent pas dans des conditions inhumaines, parce que la Tunisie donne des leçons dans ce domaine à ceux qui lui font de la surenchère et qui trouvent, à l’intérieur, des personnes ayant vendu leur honneur, s’il leur en reste encore, et se sont jetés dans les bras des cercles qui cherchent à détruire les nations», lit-on dans le même communiqué, dans une réponse aux parties, nationales et internationales, qui ont critiqué la déportation des migrants subsahariens dans le sud et l’ouest du pays, aux frontières avec la Libye et l’Algérie.

Il semble donc que les autorités tunisiennes ont préféré rester en retrait du problème des migrants étrangers sur son territoire en chargeant une organisation de la société civile, le CRT en l’occurrence, et ses partenaires nationaux et internationaux, de gérer ce problème, au moins sur le plan humanitaire.

