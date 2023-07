La route culinaire de la Tunisie : Savoir-faire et expériences culinaires créatives

Plus de 150 porteurs de projets autour du savoir-faire culinaire de toute la Tunisie ont pu optimiser leurs atouts et compétences en vue de la création d’expériences culinaires créatives dans le cadre du projet La Route culinaire de la Tunisie.

Le Fromage du Nord-Ouest, la Harissa du Cap Bon, l’Huile d’olive du Centre et du Dahar, le Vin du Nord, les Dattes du Sud-Ouest et le Poulpe de Kerkennah font partie des produits phares des différentes régions de la Tunisie qui ont été mis en valeur par une centaine de porteurs de projets innovants ayant bénéficié de plusieurs semaines de formations et d’accompagnements personnalisés dans le cadre de ce projet qui met en avant les compétences locales et le patrimoine culinaire tunisien dans toute sa diversité.

La Route Culinaire est née de la collaboration entre différentes institutions nationales et internationales, visant à convertir le patrimoine culinaire tunisien en expériences créatives pouvant attirer différents profils de touristes, tout au long de l’année, et sur l’ensemble du territoire.

Le projet est implémenté par l’ONG Creative Tourism Network en partenariat avec le projet Promotion du Tourisme Durable, mis en œuvre par le ministère du Tourisme avec l’appui de la GIZ et financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement.

