Tunisie : Lancement de la 11e édition d’Atlas Music Academy

La 11e édition d’Atlas Music Academy aura lieu du 25 juillet au 3 août à Beni M’tir au nord-ouest de la Tunisie. Plusieurs stages seront proposés par des professionnels de la musique.

La Fondation Atlas qui œuvre depuis une trentaine d’années pour le développement durable et participatif et qui était derrière le Festival de Jazz de Tabarka, organise l’événement musical Atlas Music Academy qui comprendra cet été une série de stages de piano, de violon, d’alto, de guitare, de chant et d’écriture de chanson, et ce, avec le soutien de l’association Cultures in Harmony, une ONG américaine active en Tunisie depuis 2005.

Une quarantaine de jeunes âgés entre 14 et 26 ans bénéficieront de ces stages et seront encadrés par des enseignants comme Yzu Elisaneth Woo (Violon), John Willis (Piano), Shoshi Gottesman (Violon), Khaled Ayari (Guitare) …

F.B