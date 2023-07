Cepex : pistes pour impulser les exportations agroalimentaires

La rationalisation des procédures d’importation de certains produits spécifiques et la révision de certaines clauses des accords commerciaux dans la région arabe sont les principales recommandations formulées pour soutenir le secteur de l’exportation des produits agricoles et de l’industrie agroalimentaire.

Lors de la deuxième réunion sectorielle organisée récemment par le Cepex à la Maison de l’Exportateur, les participants ont appelé à la nécessité de rationaliser les procédures de virement bancaire et de suivre l’évolution des procédures juridiques et réglementaires internationales, notamment pour les marchés cibles.

Ils ont appelé à la modernisation du système de contrôle technique et sanitaire des exportations et à davantage d’encouragements des produits agroalimentaires tunisiens à la conquête du marché africain. Ils ont également appelé à offrir un soutien et des incitations spécifiques aux entreprises des industries agroalimentaires en vue d’améliorer leurs capacités et leurs produits.

Les professionnels du secteur des produits agricoles et des industries agroalimentaires et les représentants des ministères, des entreprises, des organisations et des groupements professionnels, ainsi que les structures d’appui concernées, présents à cette rencontre, ont souligné la nécessité de développer les représentations commerciales de la Tunisie à l’étranger et d’intensifier la diplomatie pour réduire les difficultés rencontrées par les produits tunisiens sur certains marchés internationaux.

Ils ont en outre appelé à une participation accrue de la Tunisie aux foires et salons internationaux et à garantir le budget nécessaire pour améliorer l’implantation des pavillons tunisiens lors des manifestations commerciales à l’étranger et augmenter le nombre de rencontres professionnelles.

S’exprimant lors de l’événement, le PDG du Cepex, Mourad Ben Hassine, a déclaré que la réunion vise à identifier les problèmes d’exportation rencontrés par les entreprises et à proposer des solutions concrètes à entreprendre et des actions promotionnelles à planifier pour 2024.

Il a également souligné que le secteur des produits agricoles et des industries agroalimentaires, qui représente 12% du total des exportations tunisiennes, avait enregistré un taux de croissance de 34,1%, générant des recettes d’exportation d’environ 6,8 milliards de DT en 2022.

Au cours des cinq premiers mois de 2023, les recettes d’exportation ont atteint 3,1 milliards de DT, soit un taux de croissance de 8,5%.

Il a estimé que le potentiel d’exportation inexploité pour les produits agroalimentaires est de 52% pour l’huile d’olive (376 millions de dollars) et de 51% pour les dattes fraîches ou séchées (230 millions de dollars).

Pour le poisson frais ou réfrigéré, le potentiel inexploité est estimé à 47 millions de dollars, avec les tomates fraîches en 4e position (38 millions de dollars).

Du 4 au 20 juillet 2023, le Cepex organise une série de rencontres sectorielles à la Maison de l’Exportateur pour les entreprises tunisiennes exportatrices, dans le cadre du plan de développement des exportations.

D’après Tap.