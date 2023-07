Décès d’un Tunisien dans un centre de rétention à Marseille : Les députés LFI réclament une enquête

L’ancien député Attayar Majdi Karbai a diffusé un communiqué des députés de La France Insoumise (LFI) des Bouches-du-Rhône, réclamant des explications et l’ouverture d’une enquête sur le décès d’un Tunisien dans un centre de rétention à Marseille.

Selon un communiqué diffusé le 4 juillet courant par des députés de LFI, l’affaire remonte au 30 juin dernier au Centre de rétention administrative (CRA), où une révolte a éclaté, provoquant un incendie vers minuit et qui a duré jusqu’à 3h du matin.

La même source affirme qu’un père de famille tunisien est mort à la suite d’une asphyxie due aux fumées toxiques et que de nombreuses autres personnes ont été blessées avant d’être dirigées dans un autre bloc dans de mauvaises conditions et sans prise en charge : «Ces hommes retenus choqués, traumatisés, blessés et brûlés n’ont pas vu de médecin…», lit-on encore dans le communiqué.

Dénonçant un véritable scandale, les députés LFI ont demandé des explications à l’administration du CRA et à la préfète de police, tout en réclamant l’ouverture d’une enquête.

De son côté, l’administration du CRA a démenti dans une déclaration aux médias français la version des faits, en affirmant que l’incendie n’a pas provoqué le décès de l’homme : «Il serait mort d’une prise médicamenteuse inadaptée», indique la même source, en ajoutant qu’une autopsie a été réalisée et que les conclusions n’ont pas encore été révélées.

Y. N.