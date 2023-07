L’artiste tunisienne Amel Hajjar remporte le 1er prix à un concours de peinture en Italie

La médaille d’or en peinture hyperréaliste est revenue à l’artiste peintre Amel Hajjar dans le cadre d’une exposition collective Saint Giovane à Cava Di Tirreni, Salerno en Italie.

Prothésiste dentaire, esthéticienne, luthiste et modéliste, Amel Hajjar a plus d’une corde dans son arc et elle se passionne aussi pour la peinture. Elle vient de participer à la 27e édition d’un concours international de peinture en Italie avec deux œuvres d’huile sur toile : « Céleste » et « La colombe de la paix».

Ces deux œuvres lui ont permis de décrocher la médaille d’or dans le cadre de ce prestigieux événement international.

F.B