Une femme portée disparue, retrouvée morte à Raoued : Un tueur en série placé en détention !

Portée disparue depuis plusieurs jours, une femme a été retrouvée morte hier dans une maison à Raoued (Ariana), annonce une source sécuritaire citée par l’agence Tap, en précisant que cette macabre découverte a permis d’inculper un tueur en série dans 3 autres affaires similaires !

Un individu âgé d’une quarantaine d’années, suspecté dans une autre affaire de meurtre ayant coûté la vie à une femme habitant dans le Grand-Tunis, a avoué le meurtre de Radhia, une femme de 38 ans originaire de la cité Ezzouhour portée disparue depuis plusieurs jours après qu’elle se soit rendue à Raoued pour… un entretien d’embauche.

Le tueur est passé aux aveux et le corps en état de décomposition de sa victime a été retrouvé dans une maison à Raoued, où il lui avait donné rendez-vous en prétendant qu’il s’agissait d’une société de recrutement et où il l’a tuée, avant de fuir !

Citée par l’agence Tap, la source sécuritaire affirme, ce mardi 11 juillet 2023, que le tueur a également avoué le meurtre de deux autres femmes en usant de la même ruse : il publiait de fausses annonces prétendant chercher des jeunes diplômés, donnait rendez-vous à des femmes à la recherche d’emploi pour un entretien d’embauche puis…. il les tuaient à l’arme blanche !

Le Parquet et la brigade criminelle d’El Gorjani poursuivent les investigations et le tueur en série a été placé en détention, ajoute la même source, qui a par ailleurs démenti la rumeur selon laquelle 12 corps de femmes auraient été découverts à Raoued et que l’interrogatoire se poursuit afin de retrouver les corps des deux autres victimes tuées par le concerné, désormais placé en détention.

Y. N.