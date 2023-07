Festival international de Hammamet : Le show haut en couleurs de Zaho

L’artiste francophone Zaho a donné hier, mardi 11 juillet, un concert inédit au Festival international de Hammamet. La rencontre avec le public tunisien a été étincelante.

Elle est née en Algérie, elle a grandi au Canada et elle est connue dans l’ensemble des pays francophone. Zaho dont la musique mêle Hip-Hop, pop, variété française et afrobeat a offert hier au public de Hammamet une soirée haute en couleurs entre nostalgie et découverte.

On l’avait connue en 2008 avec « C’est chelou », ou encore « Je te promets », qui avaient eu un succès phénoménal, Zaho revient au devant de la scène après un absence de plusieurs années avec un nouvel fidèle à son univers mais avec plus de prise de risque et de nouveauté.

Le public de Hammamet a découvert hier une artiste généreuse, qui déborde d’énergie, au grand talent et en totale fusion avec ses fans venus nombreux chanter les vieux titres mais aussi les nouveautés de l’artiste.

F.B