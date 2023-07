La Marsa – Yosr Ben Ammar Gallery : Immersion dans l’univers de Nabil Souabi

La galerie Yosr Ben Ammar à la Marsa accueille en ce moment et jusqu’au 15 juillet l’exposition « Behind the scenes » de l’artiste Nabil Souabi.

Plus que quelques jours pour découvrir « Behind the scenes » ou « Dans les coulisses », une exposition personnelle de l’artiste plasticien Nabil Souabi où on a affaire avec des fleurs qui poussent sur la tête, une île aux trésors, des animaux et des arbres.

« De la peinture d’histoire, au cinéma, à l’île aux trésors de Stevenson, le travail de la mise en scène est poussé dans des lieux jusque lors inexplorés par l’artiste ; avec des personnages de chefs d’œuvre des personnages Disney, des autoportraits, des bateaux en papier, des figurines, des oiseaux, des paysages renversés… ».

F.B