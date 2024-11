La Marsa : Cyrine Ben Ghachem est morte, annonce sa sœur Dorra

Disparue à la Marsa, dans la banlieue nord-est de Tunis, depuis le 15 octobre dernier, et restée introuvable à ce jour, malgré les recherches effectuées, Cyrine Ben Ghachem serait morte.

C’est sa sœur Dorra qui a annoncé sa mort ce matin, jeudi 7 novembre, dans un poste laconique sur sa page facebook. «Ma sœur Cyrine a tiré sa révérence. الله يرحمها وينعم », a-t-elle écrit.

Cyrine était âgée de 46 ans et souffrait de troubles mentaux. Sa sœur n’a pas donné d’explication, et on comprend la douleur de la famille, en attendant d’en savoir plus sur les circonstances de sa disparition et de sa mort. Tout ce que l’on sait pour le moment d’autres sources, c’est que le corps de disparue… a été retrouvé sur une plage.