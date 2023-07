Tunisie : Hamma Hammami réélu à la tête du Parti des Travailleurs

A l’issue de son congrès organisé les 7, 8 et 9 juillet 2023, le Parti des Travailleurs a annoncé la nouvelle composition de son comité directeur, et sans surprise, Hamma Hammami a été réélu à la tête du parti.

Les congressistes ont également élu Olfa Baâzaoui en tant que responsable de presse, Ammar Amroussia, responsable des relations avec les partis politiques et la société civile, Adel Thabet, responsable des relations extérieures et Chedly Maghraoui, responsable de la gestion et des finances,

Rappelons que Hamma Hammami réélu à la tête du Parti des Travailleurs, occupe ce poste depuis sa constitution en janvier 1986 (anciennement Parti communiste des ouvriers de Tunisie) qui avait longtemps été interdit, avant d’être légalisé par décision du gouvernement d’union nationale en mars 2011.

Âgé de 71 ans, Hamma Hammami est un militant des droits humains, qui a lutté contre l’oppression, la dictature des anciens régimes et en faveur des droits, des libertés et de l’égalité. Il a connu la prison sous les régimes des anciens présidents Bourguiba et Ben Ali.

Après la révolution tunisienne de janvier 2011, il devient le porte parole du Front populaire (coalition de gauche) et présente sa candidature à la présidentielle de 2014, terminant troisième avec 7,82 % des voix, puis en 2019 mais il est éliminé au premier tour.

Hamma Hammami père de trois filles et époux de Radhia Nasraoui, avocate et militante des droits de l’homme est à ce jour opposé au régime de Kaïs Saïed et dénonce des abus et un retour des anciennes pratiques. Il poursuit ainsi son militantisme au sein du Parti des Travailleurs, à la tête duquel il vient d’être réélu.

