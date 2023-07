Tunisie : 450 migrants subsahariens hébergés dans des camps à la frontière libyenne

«Le groupe de 450 migrants subsahariens bloqués dans la zone tampon frontalière avec la Libye, à Ben Guerdane, dans le gouvernorat de Médenine, au sud de la Tunisie, a été transféré dans des structures sécurisées, où ils pourront recevoir les soins médicaux et psychologiques nécessaires».

C’est ce que le gouverneur de Médenine Saïd Ben Zayed a déclaré à l’agence Tap, soulignant qu’«il s’agit d’une opération humanitaire guidée par le seul devoir d’humanité et conforme aux valeurs profondément ancrées dans l’histoire de la Tunisie».

Le gouverneur a également rappelé les interventions menées en faveur du groupe de migrants piégés dans la zone frontalière, menées par des équipes de volontaires du Croissant-Rouge tunisien sur le terrain depuis dimanche dernier pour apporter les soins nécessaires.

Selon Ben Zayed, l’opération de transfert du groupe de 450 migrants subsahariens bloqués dans la zone frontalière vers Ben Guerdane a débuté lundi dernier, avec de petits groupes de migrants se dirigeant vers les gouvernorats de Médenine et Tataouine.

Ce que le responsable ne dit pas, en revanche, c’est que la plupart de ces migrants étaient récemment à Sfax et ont été transférés en plusieurs vagues par les autorités sécuritaires et installés dans cette zone frontalière, et ce à la suite des affrontements ayant eu lieu dans cette ville côtière du sud-est de la Tunisie d’où partent les bateaux de migrants clandestins vers les côtes italiennes entre les autochtones et les migrants.

I. B.