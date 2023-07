Kairouan : Une fillette de 4 ans agressée sexuellement par son voisin de 35 ans

Le Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a annoncé la prise en charge d’une fillette de 4 ans agressée sexuellement par son voisin de 35 ans.

L’alerte a été donnée par l’hôpital régional suite à l’admission de la fillette et la délégation régionale de la protection de l’enfance a saisi le ministère public et l’unité spécialisée dans la lutte contre les violences faites aux femme et aux enfants, ajoute la même source dans un communiqué publié hier, jeudi 13 juillet 2023, en précisant que la victime a été transférée au service de psychiatrie pédiatrique de Monastir.

Une enquête a également été ouverte et l’agresseur a été arrêté et placé en détention, en attendant le rapport définitif des rapports de médecine légale et psychiatriques.

Y. N.