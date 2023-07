Le festival Manarat s’installe sur 9 plages du nord au sud de la Tunisie

Le Festival du Film méditerranéen Manarat sera de retour à partir du 22 juillet. Le coup d’envoi sera donné à Hammam Lif avant de s’installer 8 autres plages tunisiennes.

Le Centre national du Cinéma et de l’Image (CNCI) vient d’annoncer que la 4e édition du Festival Manarat aura à partir du 22 juillet et se poursuivra tout au long du mois d’août à Hammam Lif, La Goulette, Zarzis, Djerba, Beja, Sousse, Sfax, Bizerte et Gabès.

Manarat est un jeune festival international dédié au cinéma méditerranéen d’auteur, il est devenu au fil des saisons un grand rendez-vous cinématographique itinérant qui propose un concept innovant et festif, celui d’inviter le grand public à des projections gratuites en plein air sur les plages.

F.B