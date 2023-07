Festival international de Hammamet : La soirée rap affiche complet

Les rappeurs tunisiens Kaso et Jenjoon ont assuré la soirée d’hier, vendredi 14 juillet, au Festival international de Hammamet. Le show était donné à guichets fermés et le public était en feu.

C’était leur première performance sur la scène du Théâtre plein air de Hammamet, et ils n’ont pas démérité. Kaso et Jenjoon, deux parmi les rappeurs les plus appréciés de la nouvelle scène musicale urbaine en Tunisie, ont réussi le pari d’afficher complet plusieurs jours avant la date du spectacle, mais aussi de séduite le public exigeant du Festival de Hammamet.

Les rappeurs tunisiens trouvent de plus en plus leur place dans les grands festivals internationaux en Tunisie. Depuis quelques années, les programmes culturels comprennent au moins une soirée rap pour satisfaire la demande du public et représenter tous les goût, et ce choix est souvent couronné de succès, comme ce fut le cas hier à Hammamet avec Kaso connu notamment pour avoir signé le générique de la série « Fallujah », et Jenjoon avec la musique du feuilleton « El foundou ».

F.B