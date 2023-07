Canicule en Tunisie : Des températures nocturnes atteignant 38°C !

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, ce mardi 18 juillet 2023 dans un bulletin météo, que la vague de chaleur se poursuit et que les températures seront également en hausse cette nuit, atteignant 38°C par endroits.

La nuit sera marquée par un ciel nuageux dans la plupart des régions et les températures varieront entre 28 et 33°C au nord et dans les régions de l’est, et entre 33 et 38°C dans l’ouest du pays.

La même source ajoute que les vents souffleront ce soir à 40 km/h près des côtes.

Y. N.