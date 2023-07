Violence à l’égard des personnes âgées : 28 signalements en un mois !

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a annoncé, lundi 17 juillet 2023, que depuis la mise en place du numéro vert 1833, soit il y a un mois, 28 signalements de cas de violences ont été enregistrés.

Les signalements sur la violence à l’égard des personnes âgées sont répartis comme suit : 21 cas de violences physiques et verbales, 5 cas d’abandon et de négligence dans les soins, et 2 cas d’exploitation économique, précise la même source, en indiquant que les victimes ont bénéficié d’une prise en charge, notamment du programme du placement familial.

Depuis la mise en place de ce numéro vert 1833, lancée le 15 juin 2023 à l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées, 604 messages ont été enregistrés, concernant des services de soins et d’orientation et de conseil, ayant notamment permis à des personnes âgées de bénéficier de services gratuits de soins et de subventions permanentes, ou de prise en charge par les services spécialisés des affaires sociales.

«Il est à noter que le 1833 vise à recevoir les signalements liés aux cas de violences et diverses formes de menaces qui touchent les personnes âgées, notamment celles qui manquent de soutien familial, et assure à leur profit des services d’écoute, de conseil et d’orientation», lit-on dans le communiqué du ministère en ajoutant que ce service «œuvre également à assurer des consultations psychologiques, sociales et juridiques aux personnes âgées sans soutien familial ou en situation de menace».

