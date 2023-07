Prêt italien pour appuyer le système statistique de la Tunisie   

La Coopération italienne a accordé un prêt additionnel à la Banque mondiale, visant à renforcer le système statistique tunisien pour la collecte, la production, l’analyse et la diffusion de données statistiques de haute qualité dans les secteurs prioritaires.

L’accord, qui s’inscrit dans le cadre du « Tunisia Economic Resilience and Inclusion Umbrella Fund » (TERI), un fonds multi-bailleurs géré par la Banque mondiale, témoigne de la solide collaboration entre les deux institutions, fondée sur la conviction commune que des statistiques fiables sont une condition préalable à la prise de décisions éclairées pour le développement du pays.

La cérémonie de signature s’est déroulée hier, mercredi 18 juillet 2023, à la Résidence italienne à Tunis, en présence de l’ambassadeur Fabrizio Saggio, le représentant résident de la Banque mondiale en Tunisie, Alexandre Arrobbio, le directeur du bureau régional de l’Agence italienne de coopération au développement (Aics) à Tunis, Andrea Senatori et le directeur responsable de la gouvernance de l’Institut national de la statistique (INS), Mohamed Frigui.

Cette convention prévoit une assistance technique continue à l’INS, principal organe du système statistique national, fin de lui permettre de produire et de diffuser des données et des statistiques pertinentes qui soutiennent et améliorent la formulation de politiques basées sur des données concrètes. Parmi les résultats attendus, une amélioration significative de la capacité de la Tunisie à mieux suivre les indicateurs socio-économiques, à formuler des politiques solides et à attirer les investissements dans le pays. «Avec cet accord, l’Italie confirme une fois de plus son engagement à soutenir la Tunisie dans son processus de modernisation et de développement durable, en utilisant une approche pragmatique et globale qui peut répondre aux besoins réels du pays», a déclaré Saggio.