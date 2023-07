Canicule : Des températures nocturnes atteignant 37°C en Tunisie

Les températures attendues cette nuit en Tunisie, atteindront 37°C, annonce l’Institut national de la météorologie (INM) dans un bulletin météo publié ce jeudi 20 juillet 2023.

L’INM, qui a annoncé ce matin que la vague de chaleur se poursuit et qu’une nouvelle hausse des températures est attendue dans les prochains jours, précise que les températures nocturnes varieront entre 28 et 33°C au nord, au centre et dans le le sud-est, et entre 33 et 37°C dans le reste des régions.

Les vents seront faibles à modérés, atteignant une vitesse de 40 km/h près des côtes, ajoute la même source.

Y. N.