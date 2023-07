Mehdi Trabelsi et Wajdi Cherif au Festival international de Hammamet : Musique, poésie et nostalgie

Deux projets musicaux ont été présentés hier soir, mercredi 19 juillet, dans le cadre du Festival international de Hammamet. Le public avait rendez-vous avec « Le serment des chemins » de Mehdi Trabelsi et Wajdi Cherif quintet.

Le coup d’envoi de la soirée a été donné par Mehdi Trabelsi qui était derrière son piano, accompagné par Abir Derbel au chant pour reprendre des poèmes de la femme de théâtre tunisienne Leila Toubel, dans le cadre du projet de poésie en dialecte tunisien et en mélodie « Le Serment des Chemins », comprenant une dizaine de chansons.

La deuxième partie de la soirée a été assurée par le Quintet Wajdi Cherif au piano, Habib Samandi aux percussions, Yves Eouzan à la batterie, Henri Dorina à la basse et Manu Codjia à la guitare.

Sept morceaux de Jazz ont été présentés, dont « Blurred vision », un duo piano et chant d’onomatopées avec Habib Samandi, « Lost in the moment », un trio piano, basse et guitare avec Manu Codjia et Henri Dorina, et deux reprises du répertoire classique du Jazz, une du jazzman américain Duke Ellington, « Caravane » et une autre du compositeur et trompettiste américain Miles Davis, « Nardis ».

F.B