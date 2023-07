Tunisie : Mosbah Helali limogé, les coupures d’eau se poursuivent

De nombreux citoyens du gouvernorat de Nabeul se sont plaints, aujourd’hui, vendredi 21 juillet 2023, de coupures dans le réseau d’eau potable ayant touché plusieurs quartiers de Nabeul et Hammamet et d’autres ville du cap Bon.

Selon Mosaïque FM, qui a rapporté cette information, les coupures ont concerné des services vitaux, comme l’hôpital régional Mohamed Tlatli de Nabeul. «On n’a pas pu obtenir des explications du directeur du district de la Sonede à Nabeul, sachant que la région a enregistré aussi des coupures simultanées du courant électrique», précise Mosaïque.

Des coupures d’eau potable ont également été enregistrées aujourd’hui à Mornag au sud de Tunis, qui sont dues à des travaux dans la station de pompage au niveau de la zone de Boumhel. L’approvisionnement en eau potable dans la région reprendra à partir de demain, samedi 22 juin, avec la reprise du courant électrique, indique la Sonede dans un communiqué.

Rappelons que le Pdg de la Société tunisienne d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) Mosbah Helali a été limogé hier, jeudi 20 juillet, par décision régalienne de Kaïs Saïed, sans qu’aucune explication n’en soit donnée à l’opinion publique.

On sait cependant que le président de la république reproche au Pdg limogé la multiplication des coupures d’eau potables dans plusieurs régions du pays, qui plus est, en plaine canicule estivale. Est-ce à dire que cette décision, visiblement prise sous le coup de la colère, va régler définitivement le problème des coupures d’eau ?

Tout le monde en Tunisie sait qu’il n’en sera rien et que ces coupures vont se poursuivre parce que leurs causes sont structurelles et qu’elles persisteront encore longtemps, eu égard la crise économique du pays et les difficultés financières qui l’empêchent de mettre en route les chantiers urgents pour améliorer les infrastructures vétustes et défectueuses dans tout le pays.

En d’autres termes, Mosbah Helali a payé pour tous les manquements d’un Etat qui se trouve aujourd’hui dans l’incapacité de régler les problèmes quotidiens des citoyens dont les plus visibles sont les coupures d’eau et d’électricité et les pénuries de farine, de pain, de médicaments, de café, de sucre et autres. Coupures et pénuries dont la responsabilité incombe totalement à l’Etat, qui gère directement tous ces secteurs.

I. B.