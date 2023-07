La romancière tunisienne Amira Ghenim au jury international du Festival Cinétoile

Le Festival international Cinétoile se tient en ce moment sur quatre plages tunisiennes. Plusieurs films sont en compétition nationale et internationale.

La 6e édition du Festival international du court-métrage Cinétoile propose cette année une belle sélection de films tunisiens et internationaux récents et moins récents dont la plupart ont été primés et acclamés par la critique.

Le public découvre grâce à cette initiative de projections gratuites sur les plages un aperçu de la production cinématographique en format court qui n’a pas la chance de sortir dans les salles cinéma et qui sera jugée par deux jurys différents.

Le jury national est composé cette année de Fares Nanaa, Ghanem Zrelli et Manel Souissi. Le jury international est composé de Lars Henrik Gass, Amira Ghenim et Zouheir Gouja.

F.B