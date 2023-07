Tunisie : Entrée gratuite aux monuments et musées à l’occasion de la Fête de la République

L’accès sera gratuit aujourd’hui, mardi 25 juillet, à une cinquantaine de musées, de sites et de monuments dans les différentes régions du pays à l’occasion de la Fête de la République.

La Tunisie célèbre aujourd’hui sa 66e fête de la République, à cette occasion, l’Agence de Mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) célèbre offre au public l’occasion de visiter gratuitement plus de quarante sites, monuments et musées à Tunis et dans les différentes régions du nord jusqu’au sud du pays.

Les Journées d’entrée gratuite contribuent à faire découvrir au grand public et notamment au jeunes la richesse et la diversité de nos sites et monuments historiques.

La liste complète des espaces ouverts gratuitement aujourd’hui.

F.B