Tunisie : investissements déclarés en baisse de 36% (1er semestre 2023)

La valeur des investissements déclarés à la Tunisian Investment Autority (TIA) a atteint 815 millions de dinars (MDT) au cours du premier semestre 2023, en baisse de 36% par rapport à la même période en 2022.

Selon le bulletin statistique de la TIA pour juin 2023, publié lundi 24 juillet, 17 projets lui ont été signalés, devant créer 4 354 emplois, soit 21% de plus en nombre de projets et 9% de plus en termes d’emplois qu’à la même période en 2022.

Ces projets se répartissent en 9 créations (53%) avec un coût d’investissement de 476 MDT et 2 487 emplois à créer et 8 d’extension (47%) avec un coût d’investissement de 339 MDT et 1 867 emplois à créer.

La majorité des nouveaux projets concernent deux secteurs : l’industrie manufacturière (72%) et les énergies renouvelables (28%).