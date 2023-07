Tunisie : Suspension du Festival Manarat à Hammam Lif

Après deux jours seulement de son coup d’envoi, la 4e édition du Festival Manarat est suspendue, c’est ce que vient d’annoncer le CNCI dont le directeur Nooman Hamrouri a été démis de ses fonctions hier.

La 4e édition du Festival Manarat a démarré le 22 juillet à Hammam Lif et devait se poursuivre jusqu’au 29 juillet sur différentes plages. Après une ouverture au dessus des attentes, le directeur du CNCI Nooman Hamrouni a été hier démis de ses fonctions. Entre temps, l’ancienne directrice du CNCI Chiraz Laatiri a fait savoir que le festival était la propriété intellectuelle de Dora Bouchoucha et qu’il avait été kidnappé et malmené par le CNCI.

Sans donner la moindre explication, les projections programmées dans le cadre du festival sont suspendues.

F.B