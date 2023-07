Des températures plus clémentes attendues mercredi : Détails par région

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit une baisse relative des températures demain mercredi 26 juillet 2023, alors que celles-ci ont varié entre 42 et 47°C en Tunisie, dépassant même les 48°C à l’ombre ce jour, notamment à Gabès, Kairouan, Monastir et Tozeur

Des températures plus clémentes sont ainsi prévues demain, et selon l’INM elle varieront entre 31 et 46°C. Ci-dessous les détails par régions :

Tunis : 35°C;

Ariana : 35°C;

Manouba : 36°C;

Ben Arous : 34°C;

Bizerte : 31°C;

Nabeul : 33°C;

Zaghouan : 36°C;

Béja : 35°C;

Jendouba : 37°C;

Kef : 34°C;

Siliana : 36°C;

Sousse : 34°C ;

Monastir : 34°C;

Mahdia : 33°C;

Kairouan : 40°C;

Sidi Bouzid : 40°C;

Kasserine : 39°C ;

Gafsa : 42°C;

Tozeur : 46°C

Kébili : 44°C ;

Sfax : 36°C;

Gabès : 36°C;

Médenine : 37°C;

Tatatouine : 38°C.

Y. N.