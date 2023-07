Le cinéma tunisien fortement présent au Festival international d’Amman

Plusieurs films tunisiens font cette année partie du Amman international Film Festival, et ce, dans les différentes sections du programme.

La quatrième édition du Festival international du Film d’Amman aura lieu du 15 au 22 août. Cette jeune manifestation cinématographique met la lumière sur les dernières productions arabes et met en compétition le meilleur du cinéma d’auteur arabe.

Le cinéma tunisien y sera représenté dans toutes les sections de la compétition officielle : « Trinou » de Néjib Kthiri, « Road el Kef » d’Ihsen Kammoun et « Awama » de Mourad Kalai (compétition des courts-métrages), « Je reviendrai là-bas » de Yassine Redissi (compétition des longs-métrages documentaires), « Ashkal » de Youssef Chebbi (compétition des longs-métrages de fiction).

Dans la section non compétitive « Franco-arab rendez-vous », on trouve également « Harka » de Lotfy Nathan et « Sous les figues » d’Erige Sehiri.

