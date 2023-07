Le film tunisien « Behind the mountains » de Mohamed Ben Attia figure dans la section Orrizonti de la 80e Mostra de Venise. L’acteur Majd Mastoura y est à l’affiche.

Après « Nhebek Hedi » et « Weldi », le cinéaste tunisien Mohamed Ben Attia revient avec une nouvelle fiction qui sera projeté en première mondiale dans la prestigieuse Mostra de Venise qui aura lieu du 30 août au 9 septembre, et qui souffle cette année sa 80e bougie.

« Behind the mountains » met à l’affiche Majd Mastoura qui a joué dans le premier film de Mohamed Ben Attia « Nhebek Hedi » et qui avait remporté le prix du meilleur Acteur à La Berlinale. Le film sera présenté dans la section Orrizonti (Horizons).

F.B