Le cinéaste tunisien Mehdi Hmili parmi le jury des « Amman Film Industry Days »

Le Festival international du Film d’Amman compte cette année une forte participation tunisienne à travers les films programmés, mais aussi dans le jury des Industry Days.

Sept films tunisiens entre courts et longs métrages, documentaires et fiction, font partie des différentes sections compétitives et hors compétition de la 4e édition du Festival du Film arabe d’Amman qui aura lieu du 15 au 22 août prochain.

En plus des projections de films et de la compétition officielle, la Tunisie sera présente cette année dans le jury des Instry Days à travers le producteur et cinéaste Mehdi Hmili, qui a signé notamment « Thala mon amour » et « Streams ».

F.B