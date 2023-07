Tarak Ben Ammar va créer une école pour les travailleurs du cinéma à Rome

Tarak Ben Ammar projette de créer, via Eagle Pictures, dont il est le principal actionnaire, une école de formation cinématographique à Rome pour former une nouvelle génération de travailleurs du cinéma.

Eagle Pictures S.p.A. est une société de distribution et production cinématographique italienne, fondée par les frères Stefano et Ciro Dammicco en 1986.

«La production cinématographique en Italie, même avec de grandes productions internationales, se passe très bien, ce qui manque, c’est d’avoir beaucoup de nouveaux jeunes formés pour le décor. J’espère que ce projet dont je parle ces jours-ci avec la Région prendra son envol.», a déclaré l’entrepreneur et producteur de films tunisien au festival Marateale où il a été récompensé, jeudi soir, 27 juillet 2023. «Il conviendrait d’inclure un nouveau jeune dans chaque production et dans chaque département, si nous n’avons pas de roulement parmi les ouvriers, si nous ne passons pas le relais entre les anciens et les nouveaux artisans, le cinéma disparaîtra», a-t-il poursuivi.

Ces dernières semaines, le principal actionnaire d’Eagle Pictures a également annoncé un plan d’investissement d’environ 40 à 50 millions pour la création de nouveaux studios de production à Rome, «en raison de l’énorme demande de studios, il n’y a pas assez pour les grosses productions internationales en cours de réalisation».

La stratégie internationale de la société se poursuit, avec des accords avec des majors, comme Sony, non seulement pour la distribution exclusive de films en Italie, mais aussi pour des coproductions. Exemple, The Equalizer 3 d’Antoine Fuqua avec Denzel Washington, tourné en Italie en 2022, notamment à Sorrente, Naples et la côte amalfitaine.

«Cela n’a pas été difficile de convaincre les Américains de tourner en Italie», a déclaré Tarak Ben Ammar, soulignant sa gratitude envers le pays qui a réalisé son rêve de cinéma il y a plusieurs décennies, depuis L’Affaire Mattei de Rosi et Le Messie de Rossellini, ses premières expériences de pont entre l’Italie et la Tunisie (les deux films y ont été tournés).

Lors de la remise des prix au festival dirigé par Nicola Timpone, il a rendu hommage à Silvio Berlusconi avec qui il est lié depuis le milieu des années 1980 par une grande complicité professionnelle et amicale.

Traduit de l’italien.

Source : Ansamed.