Le FSN solidaire avec Zied El Heni convoqué par la brigade criminelle de Ben Arous

«Le journalisme n’est pas un crime !» , a commenté le Front du Salut national (FSN), en réaction à la convocation du journaliste Zied El Heni par la brigade anticriminalité de Ben Arous.

Le FSN dirigé par Ahmed Nejib Chebbi et soutenu par des partis de l’opposition a exprimé sa solidarité avec le journaliste, qui a annoncé, samedi 29 juillet 2023, avoir reçu une convocation à comparaître en tant que «suspect».

Dans un post publié sur sa page Facebook, Zied El Heni a réaffirmé son respect de la loi , en commentant : «Si j’ai commis une erreur professionnelle je suis prêt à assumer la responsabilité. Mais la seule loi qui puisse être appliquée dans le cadre de ma profession est celle du décret n° 115 de 2011 relatif aux délits de la presse. En dehors de ce cadre, je ne répondrai à aucune accusation » a-t-il écrit.

Et d’ajouter : «Quiconque veut régler ses comptes avec moi et m’emprisonner, qu’il sache que je ne vaux pas mieux que Ghazi, Issam, Jawhar, Abdelhamid et les autres dirigeants de l’opposition qui sont visés en raison de leur opposition au coup d’État».

