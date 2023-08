Emel Mathlouthi réagit à l’annulation de son concert par le Festival de Hammamet

La chanteuse tunisienne Emel Mathlouthi a commenté, dans la soirée de ce mardi 1er août 2023, l’annulation par le Festival de Hammamet de son concert prévu pour le 9 août.

Évoquant une totale surprise, la chanteuse a affirmé que ni son équipe ni elle même n’ont encore été avisées, tout en dénonçant une annulation arbitraire et en apportant des explications :

«Cette annulation arbitraire vient a la suite de la campagne diffamatoire menée par des personnes se proclamant BDS Tunisie suite à mes concerts en Palestine la semaine passée invitée par The Edward Said National Conservatory of Music dans le cadre d’un festival culturel palestinien qui invite des artistes arabes depuis plus de 30 ans, ces individus n’ont aucune affiliation avec BDS Palestine, qui elle n’a aucune objection à ma présence en Palestine.

Nous espérons que ce n’est qu’un malentendu car nous avons un contrat signé qui réglemente les annulations. Est ce parce que je suis une artiste féminine libre que je subis ces agressions? Est ce une manière de se comporter de la part d’un festival international? Ou est ce que c’est plus facile de se comporter ainsi avec une artiste tunisienne? Qui de plus est, porte haut le drapeau de la langue et la culture tunisienne dans le monde entier? Dont le soutien infaillible pour la Palestine et les droits humains n’est plus à démontrer?

Je remercie chaleureusement les amis palestiniens pour leur accueil, leur générosité et leur affection, et si c’est le prix à payer pour avoir donné une gorgée de joie, de vie, de liberté et d’amour aux Palestiniens opprimés j’accepte de le payer».