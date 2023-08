Le secteur de l’artisanat représente 2% des exportations totales de la Tunisie   

Les recettes d’exportation du secteur de l’artisanat se sont élevées à 148,6 millions de dinars (MDT) en 2022, avec un taux de croissance de plus de 27% par rapport à 2021, alors que la part du secteur dans les exportations totales de la Tunisie est estimée à 2% en 2022.

C’est ce qu’a indiqué le PDG du Centre de promotion des exportations (Cepex), Mourad Ben Hassine, lundi 31 juillet 2023, lors d’une réunion de représentants du secteur de l’artisanat, qui a conclu une série de réunions sectorielles sur le développement de l’appareil d’exportation.

Commentant les performances exportatrices du secteur, Ben Hassine a indiqué que le nombre de colis expédiés par la Poste tunisienne s’élève à 11.886 colis expédiés vers quelque 87 pays, d’une valeur de 3,2 MDT.

Le bois d’olivier, la céramique, le textile, les vêtements traditionnels, les produits en fibres végétales, les mosaïques, le fer forgé, la maroquinerie, l’argenterie, le verre soufflé, l’aromathérapie et les parfums sont au premier plan de l’artisanat orienté vers l’exportation en 2022.

Les dix premiers marchés de la Tunisie pour l’exportation des produits de l’artisanat, selon les indicateurs de l’Office national de l’artisanat pour l’année 2022, par ordre d’importance, sont les États-Unis, la France, l’Italie, le Qatar, l’Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Grèce, le Canada et la Libye, selon un communiqué publié mardi par le Cepex.

Le secteur de l’artisanat contribue pour 5% au produit intérieur brut et compte 300 000 artisans et 2 000 entreprises, dont 650 exportatrices, fournissant 6 000 emplois par an dans 76 activités.

Lors de la dixième réunion sectorielle, les artisans et acteurs du secteur de l’artisanat ont appelé à un programme spécial de développement des exportations, comprenant la promotion et l’encouragement de l’innovation et de la formation, et la mise en place de mécanismes d’appui technique et financier.

Les participants à la réunion, parmi lesquels des représentants des institutions, organisations, structures d’appui et de la société civile concernées, ont également souligné la nécessité de renforcer le partenariat public-privé dans le domaine de la formation dans le secteur et de requalifier les complexes d’exportation en entreprises artisanales afin de faciliter leur accès à diverses incitations techniques et financières à l’exportation. Ils ont appelé à accélérer la mise en œuvre des décisions du conseil des ministres sur le secteur de l’artisanat tenu le 16 mars.

D’après Tap.