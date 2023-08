Tunisie : A propos de l’annulation du concert de Bigflo & Oli au Festival de Carthage

Après Maître Gims, BigFlo & Oli attendus ce mercredi 2 août 2023 au Festival de Carthage ont annoncé leur décision de ne pas se produire en Tunisie. «Nous ne voulons pas faire le show à Carthage ce soir en ayant connaissance de la situation actuelle», ont commenté les deux frères toulousains.

De son côté, le comité directeur de la 57ème session du Festival International de Carthage a annoncé «avoir été surpris à l’aube de ce jour par la décision du producteur du concert Bigflo et Olid’annuler le spectacle sans mentionner la raison de cette décision», en rappelant que l’équipe technique et les musiciens du groupe étaient en plein préparatifs quand les deux rappeur ont notifié leur producteur de cette annulation.

«A cet effet, un huissier de justice a été convoqué sur les lieux pour constater auprès du producteur la décision de l’annulation en vue de faire porter la responsabilité au groupe Bigflo et Oli. De ce fait, le comité directeur de la 57 è édition du FIC a le regret d’informer le public de cette annulation et exprime ses regrets quand à cette décision indépendante de sa volonté et l’invite à prendre attache avec l’Établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles à la Cité de la Culture pour se faire rembourser», lit-on encore dans le communiqué du comité directeur du Festival.

Quant à Bigflo & Oli, c’est à travers une story partagée sur les réseaux sociaux qu’ils ont annoncé leur décision, expliquée «par la situation actuelle», sans en dire plus, mais probablement en référence à la situation des migrants subsahariens en Tunisie et leur expulsion dans les zones frontalières désertiques, la raison invoquée plus clairement par Gims qui avait annulé, pour sa part, son concert prévu le 11 août à Djerba,

«Nous ne voulons pas faire le show à Carthage ce soir en ayant connaissance de la situation actuelle. On reporte le concert», lit-on dans la story de Bigflo & Oli, qui ont affirmé que la somme du cachet sera reversée à l(Ong Médecins du monde…

Y. N.