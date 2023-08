Festival de Carthage : Modalités de remboursement des billets du concert annulé de Bigflo & Oli

Le Comité directeur du Festival International de Carthage informe le public sait que les opérations de remboursement des billets du concert annulé de Bigflo et Oli, se dérouleront du 4 au 11 août 2023 au siège de l’Établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles sis à la Cité de la Culture et ce de 9h du matin à 13h, sur présentation des billets.

Pour ceux qui ont acheté leurs billets en ligne à travers le site (e-festivals.tn), l’Établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles à la Cité de la Culture procédera au reversement des montants reçus par voie électronique par virements bancaires directement aux comptes des clients et ce à compter du lundi 07 août 2023.

Le Comité directeur de la 57è édition du Festival international de Carthage et l’Établissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles, réitèrent leurs excuses pour les désagréments causés par cette annulation indépendante de leur volonté et comptent sur la compréhension du public qu’ils invitent à contacter le numéro suivant pour plus d’informations : 70.028.372

Communiqué