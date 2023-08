Le Tabarka Jazz Festival 2023 annulé : Explications des organisateurs

La 20e édition du Tabarka Jazz Festival vient d’être annulée, ont annoncé les organisateurs dans la soirée du mercredi 2 août 2023, en pointant du doigt «un manque de subventions de la part des ministères du Tourisme et de la Culture»…

C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons l’annulation de la 20e édition du Tabarka Jazz Festival, qui devait également célébrer le 50e anniversaire de cet événement emblématique. Malheureusement, en dépit de nos efforts soutenus, le manque et l’insuffisance des subventions de la part des ministères du Tourisme et de la Culture rendaient l’organisation du festival impossible dans les conditions qui méritent sa renommée internationale.

Le Tabarka Jazz Festival qui devait se dérouler du 11 au 19 août 2023, aurait été l’occasion de rassembler des artistes de renommée mondiale, tels que Bette Smith, Big Daddy Wilson, Madison McFerrin, John Shannon, et bien d’autres musiciens de talent.

Cet événement musical de premier plan, reconnu mondialement, mérite d’être traité avec le respect et le soutien qu’il a toujours reçu de vous, notre merveilleux public.

Nous tenons à vous remercier du fond du cœur pour votre soutien indéfectible et votre amour pour la musique jazz et le Tabarka Jazz Festival. Votre passion et votre engagement ont toujours été une source d’inspiration pour nous.

Une conférence de presse sera tenue prochainement, au cours de laquelle nous fournirons davantage de détails concernant les raisons de cette annulation et les perspectives pour les éditions futures du festival.

Restez connectés à notre page Facebook officielle pour les mises à jour.

Nous espérons sincèrement pouvoir nous retrouver très bientôt pour célébrer à nouveau la magie du jazz à Tabarka, dans des conditions à la hauteur de sa grandeur.

Merci pour votre compréhension et votre soutien continu.

Communiqué